السراج: 120 ألف معاق في ليبيا بسبب حرب طرابلس وحوادث السير

كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا بسبب حرب طرابلس والاشتباكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، إضافة لحوادث السير، لافتًا إلى أن عددهم ارتفع إلى ما يزيد على 120 ألف شخص حتى العام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة، الذي يضم عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم محمد عماري، ووزراء المالية والشؤون الاجتماعية والصحة والمواصلات، ورئيس هيئة الشباب والرياضة، ورئيس رابطة ذوي الإعاقة، ورئيس اتحاد الجمعيات العاملة في ذات المجال، ورئيس اللجنة البارلمبية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، وذلك عشية الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.

وأعلن السراج، في بيان اليوم الإثنين، عزم حكومته بلورة رؤية شاملة لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم، واستيفاء كامل حقوقهم المكفولة بمقتضى الشرائع والقوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وتابع قائلًا: «هؤلاء أبناؤنا وأخوتنا وشركاء لنا في هذا المجتمع، مما يحتم علينا عمل أكثر، وإعلان الخطط والبرامج الكفيلة بادماجهم في كل قطاعات الدولة والمبنية على أساس إشراكهم ومشاركتهم وتنظيماتهم في وضع هذه السياسات».

وشدد السراج على التزام حكومته بما تم التركيز عليه من قبل الأمم المتحدة العام 2019 من أهمية «تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية للعام 2030، التي تركز على تمكينهم من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة، التي تتعهد «بعدم ترك أي شخص خلف الركب».

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