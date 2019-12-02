أول تعليق لقيادة الجيش الوطني حول توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم مع تركيا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بالجيش الوطني مساء اليوم الإثنين بيانًا حول توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم مع تركيا، مؤكدةً إن حكومة الوفاق لا تمتلك أي حق لتوقيع اتفاقيات الدولية.

وأكدت القيادة، في بيان صادر عنها، أن توقيع مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا باطلة ولا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية، مشيرة إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية يهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة الجوية.

وأضاف البيان، أن هذا التوقيع يؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض المتوسط، كما أكدت أن تركيا تحاول توسعة نفوذها بمنطقة البحر المتوسط تحقيقًا لأطماعها.

ونوه البيان إلى إن تركيا تستغل (الموت الذهني السريري) لحكومة الوفاق وسيطرة المجموعات الإرهابية والمليشيات على طرابلس والمدعومة عسكريًا من قبلها.

وأفاد البيان أن تركيا تتحكم الآن بالمشهد في طرابلس وتُسخر حكومة الوفاق لتحقيق مطامعها بالمنطقة، متعقدتًا أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد.

وأضاف البيان إن تركيا أصبحت طرفًا مباشرًا يهدد مصالح الشعب الليبي في قيام الدولة من خلال تهريبها لكافة أنواع الأسلحة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

وقال البيان أن تركيا تهدد أيضًا مصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات المنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية.

ونوه البيان إلى أن الأطماع التركية في حوض البحر المتوسط سيدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي ودول حوض المتوسط بالتدخل لمواجهة الأطماع التركية وكبح جماحها وحلمها القديم في استعادة نفوذها بالمنطقة زمن الدولة العثمانية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي