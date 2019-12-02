السراج يبحث الترتيبات المالية للعام القادم

عقد اليوم الاثنين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اجتماعا مع أعضاء لجنة الترتيبات المالية حضره كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق ، ووزراء التخطيط الطاهر الجهيمي، والمالية فرج ابومطاري، والاقتصاد والصناعة علي العيساوي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس مناقشة مشروع الترتيبات المالية للعام القادم 2020، كما بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث القادمة، وتناول الاجتماع الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة، نفطية وسيادية أخرى، حيث قدرت على أساس الأسعار التقديرية للنفط وتقديرات الحصيلة الجمركية وضرائب الدخل وغيرها.

كما بحث الاجتماع المصروفات وتشمل المرتبات والمصروفات العمومية، ونفقات المشروعات والبرامج التنموية للخطة الثلاثية، وكذلك المصروفات المتعلقة بالدعم واحتياجات قطاع النفط.

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