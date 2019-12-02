القيادة العامة: الأطماع التركية في البحر المتوسط سيدخل المنطقة في صراع مصالح دولية وعلى مجلس الأمن التدخل

بنغازي-العنوان

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الإثنين بيانًا حول توقيع حكومتي الوفاق وتركيا مذكرتي تفاهم حيث قالت القيادة إن حكومة الوفاق لا تمتلك أي حق لتوقيع اتفاقيات الدولية.

وأضافت القيادة، أن توقيع مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا باطلة ولا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية، مشيرة إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية يهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة الجوية.

ولقي توقيع حكومة الوفاق وتركيا يوم الأربعاء مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية، معارضة محلية ودولية شديدة خاصة من قبل مصر واليونان وقبرص.

وأكدت القيادة، أن هذا التوقيع يؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض المتوسط، كما أكدت أن تركيا تحاول توسعة نفوذها بمنطقة البحر المتوسط تحقيقًا لأطماعها.

وقالت القيادة، إن تركيا تستغل (الموت الذهني السريري) لحكومة الوفاق وسيطرة المجموعات الإرهابية والمليشيات على طرابلس والمدعومة عسكريًا من قبلها.

وأكدت أن تركيا تتحكم الآن بالمشهد في طرابلس وتُسخر حكومة الوفاق لتحقيق مطامعها بالمنطقة، متعقدتًا أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد.

وقالت القيادة، إن تركيا أصبحت طرفًا مباشرًا يهدد مصالح الشعب الليبي في قيام الدولة من خلال تهريبها لكافة أنواع الأسلحة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

وأضافت، أن تركيا تهدد أيضًا مصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات المنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية.

وأشارت القيادة، إلى أن الأطماع التركية في حوض البحر المتوسط سيدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية.

وطالبت مجلس الأمن الدولي ودول حوض المتوسط بالتدخل لمواجهة الأطماع التركية وكبح جماحها وحلمها القديم في استعادة نفوذها بالمنطقة زمن الدولة العثمانية.