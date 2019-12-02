عودة 152 مهاجرا من ليبيا إلى بنغلاديش

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس عودة 152 مهاجرًا بنغلادشًيا من ليبيا إلى بلادهم.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن من بين المهاجرين الذين عادوا جرحى الصراع والناجين من المعابر البحرية الفاشلة إلى أوروبا والمعتقلين السابقين بمساعدة برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وبينت المنظمة أن الطائرة التي تقل 152 رجلاً غادرت مصراتة يوم الأربعاء متجهة إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي في داكا حيث استقبلهم موظفو المنظمة الدولية للهجرة في بنغلاديش.

وأشارت المنظمة أن فرقها قدمت الطعام والفحوصات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمعلومات والمساعدة النقدية للسفر من المطار.

ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في بنغلاديش، جيورجي جيجوري، العودة الإنسانية الطوعية وإعادة الإدماج بأنها “واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة”.

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