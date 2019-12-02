تحسين الأمن في طرابلس على طاولة الوفاق

ناقشت وزارة الداخلية في اجتماع أمني موسع، عددا من المواضيع الأمنية وحلحلة عدد من العراقيل التي تواجه تنفيذ الخطط الأمنية داخل طرابلس وضواحيها.

وترأس الاجتماع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بحضور رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت، ومدير مديرية أمن طرابلس، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير مكتب وزير الداخلية، ورئيس مكتب المعلومات والتوثيق ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

كما استعرض الاجتماع تداعيات الحرب في طرابلس وما نتج عنها من قتل وتدمير وترويع للآمنين بحسب حساب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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