المحجوب: تدمير 16 آلية والقبض على 35 شخصا في اشتباكات الأحد

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن الجيش هجم بالأمس بدعم ناري مباشر من الطيران العمودي على محور الساعدية وكوبري الزهراء وأدى الغرض من الهجوم بالقضاء على عدد كبير من آليات التشكيلات المسلحة حيث وصل العدد إلى 16 آلية دمرها الجيش الوطني، وتم القبض على أكثر من 35 شخصا.

ونفى المحجوب في تصريحاته التي أدلى بها لبرنامج “LIVE” الذي تبثه قناة “218NEWS” جملة وتفصيلاً الأخبار التي تقول إن الجيش قد استهدف منزلاً في منطقة السواني يوم أمس قائلاً إن الهجوم على الساعدية تم عبر الرشاشات والأسلحة الخفيفة وإن الطيران العمود استهدف الآليات والأفراد مباشرة دون أن يمهد عبر ضرب المدفعية أو استعمال الأسلحة الثقيلة.

كما بيّن المحجوب أن الجيش الوطني هو من يتحكم في تكتيك العمليات العسكرية وهو من يتحكم في المسار العام، وهو من يقرر متى يهاجم، وأين يهاجم.

وأكد المحجوب أن المذكرة الموقعة بين فائز السراج ورجب طيب أردوغان لن تؤثر على سير المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد التشكيلات المسلحة وعلى الإرهاب بشكل عام في ليبيا.

وأضاف المحجوب أن الدعم التركي لم يقف ولن يقف على اعتبار طبيعة الحزب الحاكم الموجود في تركيا، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعني الكثير بالنسبة للجيش الوطني.

وحول مؤشر Global Fire Power الذي وضع الجيش الوطني في المرتبة الـ77 ذكر المحجوب أن هناك تفريقاً بين الجيش الوطني من حيث التجهيزات، ومن حيث الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية والتي تخول الجيش أن يكون في التراتيب الأولى متحدثاً عن العوائق التي تمنع الجيش من تطوير قدراته.

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