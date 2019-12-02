غدامس تنظم حملة توعوية بمرض الإيدز

أقيمت يوم أمس الأحد بمستشفى غدامس احتفالية تخللتها العديد من المناشط والفقرات التثقيفية لأعراض مرض الإيدز، وطرق الوقاية وكيفية الحد من انتشاره، بإشراف قسم النشاط بالمستشفى بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع غدامس.

وتتزامن هذه الفعاليات مع الأول من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لمحاربة مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتنطلق في هذا اليوم الحملات التوعية للتعامل مع هذا المرض وطرق الوقاية منه، وأقيمت بهذه المناسبة المناشط للتعريف بهذا بمرض الإيدز.

ويشهد عدد مرض الإيدز ارتفاعا عالميا نتيجة قلة الوعي بتفاصيل التعامل معه وعدم إدراك مدى خطورة الإصابة به، وأسهم هذان العاملان وبشكل كبير في إضرار المرضى نفسيا وجسديا، ولمثل هذه الأسباب ارتأت الجهات المنظمة ضرورة زيادة الوعي بتفاصيل مرض الإيدز كأي مرض آخر يصيب الإنسان فيتعايش معه بالطرق السليمة إن أمكن لمن حوله مساعدته.

وتعد هذه المساهمات عاملا مهما لتجنب العديد من الكوارث الإنسانية التي وبدون وعي منا قد تقضي على حياة مريض لا يجد العون لمساعدته، إلا أنها تبقى محدودة التأثير نتيجة لنقص الدعم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية