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بالصور: عودة أطفال بنغازي إلى مدارسهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجولت كاميرا 218 في عدة مدن ليبية لمواكبة بداية العام الدراسي، ونعرض خلال هذه التقرير بالصور تجول الكاميرا برفقة مسؤول التعليم بمنطقة بوهديمة في بنغازي مصطفى بلحسن داخل مدرسة طيبة لتفقد سير العملية التعليمية في عدة مدارس عادت لتفتح أبوابها من جديد وتستقبل الطلبة المقبلين على الدراسة بعد طول انتظار.

ويبدأ اليوم العام الدراسي في بوهديمة بعد أن استقبلت المدارس أبناءها بترحاب وبأنشطة ترفيهية للترفيه عنهم.

وعانت مدينة بنغازي من ويلات الحرب، وعانى الأهالي من توقف الحياة لفترة طويلة، وما زالت تبعات هذه الأحزان حاضرة في عيون أطفالها، إلا أن أهالي هذه المدينة لا يتوقفون عن إيجاد الأسباب ليحتفوا بأشياء بسيطة تعيد الحياة للمدينة والإقبال عليها بمجهودات ذاتية وبرغبة في رسم البهجة على وجوه هؤلاء الأطفال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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