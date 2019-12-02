صحة الوفاق توجه بإمداد مركز علاج السكر باحتياجاته

قام وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى اليوم الإثنين بتفقد الخدمات الطبية داخل المركز الوطني لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء بطرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة تجول خلال الزيارة داخل العيادات والأقسام واستمع إلى ملاحظات المواطنين والمسؤولين حول سير الخدمات المقدمة.

وقال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود الذي رافق الوكيل العام خلال الجولة التفقدية، فإن تعليمات صدرت عن الوكيـل العام تقضي بإمداد المركز باحتياجاته من الأدوية التخصصية والمشغلات والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية، فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة للمبنى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا