لجنة لتقييم مستشفى الثورة بالبيضاء

أجرت لجنة تقييم المستشفيات التعليمية التابعة للمجلس الليبي للتخصصات الطبية، زيارة تفقدية للمستشفى التعليمي البيضاء، لإعادة تقييمه ومعاينة كافة الأقسام من الباطنية وجراحة العظام وأنف وأذن وحنجرة والعيون والجلدية، إضافة لقسم النساء والولادة والأطفال.

ورافق مدير عام المستشفى عبد الرحيم مازق، اللجنة في جولتها التفقدية، التي قام خلالها، رؤساء الأقسام بشرح واف حول طبيعة العمل اليومي و إطلاع اللجنة على روزنامة العمل الدوري والطاقة الاستيعابية وأوضاع الأطباء المناوبين والمساعدين

أشاد رئيس اللجنة مصباح العوامي في ختام الجولة، بوضع المستشفى بشكل عام، موضحا مدى أهميته للمنطقة في اعتماده مستشفى تعليمي لكافة خريجي كلية الطب بكافة التخصصات، لتوفير الخدمات للمرضى والمواطنين، في المدينة وخارجها.

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