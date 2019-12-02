القيادة العامة: اتفاق السراج وتركيا باطل ويجب التدخل لمواجهة الأطماع التركية في المتوسط

اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة توقيع مذكرتي التفاهم بين حكومة السراج وتركيا باطلا، مشيرة إلى أن ذلك يهدد الأمن والسلم الدوليين والملاحة البحرية، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض المتوسط.

وأوضحت القيادة في بيانها أن تركيا تسعى لتوسيع نفوذها في المنطقة، مستغلة ما وصفته بالموت السريري لحكومة السراج وسيطرة الجماعات المسلحة والمليشيات على طرابلس، مؤكدة أن تركيا باتت طرفا مباشرا يهدد الشعب الليبي من خلال تهريبها لكافة أنواع الأسلحة للجماعات الإرهابية والمليشيات.

وأضافت القيادة أن تركيا أصبحت تهدد مصالح دول المتوسط من خلال محاولتها السيطرة على المنطقة الاقتصادية، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة، داعية مجلس الأمن ودول المتوسط لمواجهة الأطماع التركية وكبح جماحها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا