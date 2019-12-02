مهرجان جرمة يجسد التراث بمحاكاة الماضي

يجسد مهرجان جرمة السياحي المقام لمدة أربعة أيام متواصلة جانب من حياة المزارع الذي يعيش تفاصيل يومه بتوفير قوته من خيرات أرضه بعيدا عن صخب المدينة.

حياة المزارع بيومياته البسيطة وبجهد ذهني وعضلي يسقي جداوله ويفتح لها مسارات لتجري فتروي محصولا هو قوته وحاجته عند استبدال ما جادت به أرضه بغير ما يملك ليقوم بمقايضته وتبديله بما يحتاجه.

الشعير والقمح والتمر هي الأساسيات التي يعتمد عليها المزارع في هذه المنطقة في محاصيله الزراعية كونها مصادر أساسية للغذاء والتجارة معا.

يجسد أحد سكان المدينة سليم شويرح هذه الحياة بتفاصيلها، فيستخرج الماء بالدلو، ويجمع محاصيل التمور، ويقوم بتجديع النخيل وتعريبها، وينقل للأجيال القادمة تفاصيل الحياة التي تمثل ذاكرة تراثية وتعكس وجه الأصالة لبلدة أبريك والمدن المجاورة لها.

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