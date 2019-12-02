مكافحة المخدرات بالمنطقة الغربية تضبط 60 قرص ترمادول ونصف كيلو من الحشيش

تمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الغربية التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين يقومون بترويج المخدرات وذلك اثر كمين بيع وشراء وفق الإجراءات القانونية .

وبين المكتب الإعلامي بالإدارة أنه تم ضبط الأول وبحوزته عدد 40 قطعة مختلفة الاحجام أي مايقدر بحوالي نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش ، فما ضبط الشخص الثاني وبحوزته عدد 60 قرص نوع ترامدول .

وأكدت المصادر ذاتها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المقبوض عيهم وأحيلوا إلي نيابة الزاوية من حيث الاختصاص.

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