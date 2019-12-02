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مكافحة المخدرات بالمنطقة الغربية تضبط 60 قرص ترمادول ونصف كيلو من الحشيش

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الغربية التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين يقومون بترويج المخدرات وذلك اثر كمين بيع وشراء وفق الإجراءات القانونية .

وبين المكتب الإعلامي بالإدارة أنه تم ضبط الأول وبحوزته عدد 40 قطعة مختلفة الاحجام أي مايقدر بحوالي نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش ، فما ضبط الشخص الثاني وبحوزته عدد 60 قرص نوع ترامدول .
وأكدت المصادر ذاتها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المقبوض عيهم وأحيلوا  إلي نيابة الزاوية من حيث الاختصاص.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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