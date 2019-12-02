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السراج يبحث تنفيذ خطة “التنمية الثلاثية”

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين مشروع الترتيبات المالية للعام القادم 2020، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث القادمة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس وبحضور أعضاء لجنة الترتيبات المالية ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ووزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة، وجرى تقديرها بناء على الأسعار التقديرية للنفط وتقديرات الحصيلة الجمركية وضرائب الدخل وغيرها.

وتطرق الاجتماع لبحث المصروفات العمومية والمرتبات، ونفقات المشروعات والبرامج التنموية للخطة الثلاثية، والمصروفات المتعلقة بالدعم واحتياجات قطاع النفط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياسراج ياحمار نسيت تحسب مبلغ 2 مليار دولار سيلهفهم السراج ومثلهم نثريات ليصبح المجموع 4 مليار دولار وهو ما يعادل ايرادات تركية من بيوت الدعارة الرسمية الا اذا كان ضمن الزواج العرفى بينك وبين اردوغان بند بفتح فروع لبيوت الدعارة فى طرابلس ومصراطة

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