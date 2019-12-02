السراج يبحث تنفيذ خطة “التنمية الثلاثية”

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين مشروع الترتيبات المالية للعام القادم 2020، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث القادمة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس وبحضور أعضاء لجنة الترتيبات المالية ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ووزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة، وجرى تقديرها بناء على الأسعار التقديرية للنفط وتقديرات الحصيلة الجمركية وضرائب الدخل وغيرها.

وتطرق الاجتماع لبحث المصروفات العمومية والمرتبات، ونفقات المشروعات والبرامج التنموية للخطة الثلاثية، والمصروفات المتعلقة بالدعم واحتياجات قطاع النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية