معيتيق يوجه بتحسين الخدمات في بلدية أدري الشاطئ

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين، أعضاء وأعيان بلدية أدري الشاطئ.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما الصحية، والطريق الممتد من منطقة “برقن” إلى “ادري”، بمسافة 65 كيلو متر، ومشاكل الصرف الصحي.

وأكد معيتيق على ضرورة تنفيذ الطريق، ومحطات الصرف الصحي، والعمل على تطوير الخدمات الصحية لملامستها المواطن بشكل مباشر .

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