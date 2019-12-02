السعودية وروسيا تبحثان الوضع في ليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير السعودي في موسكو، رائد القرملي عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبحسب وكالة سبوتنيك أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أنه جرى خلال المحادثة بين بوغدانوف، والقرملي، التركيز على الوضع في “لبنان، ليبيا، سوريا، اليمن ومنطقة الخليج”.

وجاء في بيان الخارجية: “تمت خلال المحادثة مناقشة المسائل الملحة لتطوير التفاعل الروسي السعودي الواسع، بما فيه جدول الاتصالات والفعاليات الثنائية. كما تم التطرق إلى المواضيع الأساسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في لبنان، ليبيا، سوريا، اليمن ومنطقة الخليج”.

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