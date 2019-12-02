وفد من لجنة التواصل بمجلس النواب يزور غات لبحث عقد جلسة بها

قام وفد من لجنة التواصل بمجلس النواب المشكلة في اجتماع القاهرة الثاني، بزيارة إلى مدينة سبها، ومنها إلى مدينة غات.

وقالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي لقناتنا، إن هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على الأوضاع في مدينة غات، من حيث الإمكانيات والأمن واتفاق الأهالي على استقبال المجلس، مشيرة إلى أن غات هي المدينة التي تم الاتفاق عليها لعقد جلسة لمجلس النواب، يكون الغرض منها لملمة المجلس بالدرجة الأولى.

يشار إلى أن البيان الختامي لاجتماع النواب الثاني في القاهرة قد كلف اللجنة بالإعداد لجلسة للبرلمان في غات أو أي مدينة أخرى، لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، والدعوة إلى إقامة ملتقى موسع للمصالحة الوطنية.

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