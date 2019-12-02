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سلامة يحذر من تأثير تبعات اتفاق السراج وتركيا على مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن ردود الفعل حول الاتفاق الذي وقعه السراج مع تركيا تشكل خطرا يمكن أن يعقد الوضع خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر برلين في العاشر من ديسمبر.

وأوضح سلامة في تصريحات لوكالة بلومبيرغ، أن هناك غضبا يونانيا مصريا بشكل خاص، ما يشكل مخاوف بشأن حضور الجميع إلى برلين، محذرا من التوترات قبل قمة برلين حول ليبيا، المقرر أن تعقد في يناير القادم.

من جانبه جدد مجلس الأمن في بيان صحفي اليوم، دعمه لعمل غسان سلامة في ليبيا، مذكرا الأطراف الليبية بالتزاماتها مع الأمم المتحدة وفق اتفاقات باريس وباليرمو وأبوظبي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • ياسلام ياسلامة برلين مات واندفن ياسلامة قبل ان يولد لانحيازك الاعمى للباطل ولم يفور الدم فى عروقك وانت انتهاك صارخ لاتفاق الصخيرات بتوقيع السراج لاتفاق ليس من صلاحياته ويشكل خيانة عظمى فمن سيثق بعد ذلك فى اتفاق ينتهكه رعاة الاتفاق والحل العسكرى هو الحل الوحيد وانسى وخذ البنسة

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