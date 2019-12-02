بوالخطابية يعرض على وزارة الداخلية فتح مركز تدريب للشرطة في طبرق

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج هاشم بوالخطابية، إن عرض خلال اجتماعه صباح اليوم الإثنين، مع مسؤولي الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إمكانية فتح مركز تدريب خاص لعناصر الشرطة في المدينة.

وقال بوالخطابية لـ«بوابة الوسط» إن مدينة طبرق تعتبر ثاني أكبر المدن بالمنطقة الشرقية بعد بنغازي متسائلا: «فلماذا لا يكون لها مركز تدريب مستقل؟ يتبع الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية من أجل ضخ الدماء الجديدة بوزارة الداخلية وإدارتها وأقسامها».

وأوضح بوالخطابية أنه قدم لمسؤولي الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية «عددا من العروض لمبان قديمة وأراضي فضاء من أجل الاستفادة منها ليكون مركز تدريب مستقلًا للشرطة». مؤكدة الرغبة «في التعاون مع وزارة الداخلية لفرض الأمن بالمدينة وبالقوة حتى يستتب الأمن ويعيش المواطن حياة سعيدة بدون مشاكل أو قتال أو غيرها».

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