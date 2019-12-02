الحويج: شائعات التطبيع مع إسرائيل محاولة لصرف الرأي العام عن الاتفاق مع تركيا

نفى وزير الخارجية عبد الهادي الحويج الشائعات حول مقابلة أجراها مع صحيفة إسرائيلية، مؤكدا أن ذلك ما هو إلا محاولة فاشلة لتغيير بوصلة الرأي العام الرافض للاتفاق الذي وقعه السراج مع تركيا، وتغيير الاهتمام من قضية أمن قومي إلى قضية أخرى، وأشار الحويج في مداخلة مع قناتنا إلى أن تركيا التي تم توقيع الاتفاق معها هي من يحاول التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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