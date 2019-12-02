مسؤول أممي يؤكد من مصراتة أهمية تقوية الشراكة مع البلديات

زار نائب الممثل الخاص للأمين العام، للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، مدينة مصراتة يوم أمس الأحد ضمن جولة يقوم بها لمختلف البلديات على رأس وفد يضم ممثلين عن عدد من المؤسسات الأممية الإنسانية.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن الحلو والوفد المرافق استهل الزيارة “باجتماع مع ممثلين عن المجلس البلدي للمدينة(مصراتة) واستمعوا لشرح وافٍ حول الأوضاع الإنسانية والتحديات في تقديم الخدمات الأساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة في ظل تزايد أعداد النازحين واللاجئين والمهاجرين ما نتج عنه من ضغوط في كل القطاعات”.

وأعرب “الحلو عن سعادته لزيارة مدينة مصراته كونها الزيارة الأولى منذ توليه لمهامه الاممية الجديدة بليبيا وشدد على أهمية تقوية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والبلديات وبالتنسيق التام مع الوزارات والأجهزة المختصة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا