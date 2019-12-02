القيادة العامة تطالب بتحرك دولي لإيقاف تركيا

طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة مجلس الأمن الدولي ودول حوض المتوسط بالتدخل لمواجهة ما وصفته بـ”الأطماع التركية” مطالبة إياها بـ”كبح جماحها وحلمها القديم في استعادة نفوذها بالمنطقة زمن الدولة العثمانية”.

وقال البيان إن تركيا أصبحت طرفا رئيسيا في تهديد مصالح الشعب الليبي ومعرقلا لقيام الدولة عبر تدخلاتها بإمداد المجموعات المسلحة التابعة للوفاق بالسلاح، وتماديها مؤخرا بتوقيع مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية، مشيرا إلى أن حكومة السراج غير مخولة بتوقيع هذه الاتفاقيات ما يجعلها “باطلة” حسب وصف البيان.

وأضاف البيان أن تركيا تستغل ما وصفته القيادة العامة بــ “الموت السريري لحكومة الوفاق” لتحقيق أطماعها بالمنطقة مشددا على أن الاتفاق لن يشكل أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.

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