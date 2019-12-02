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القيادة العامة تطالب بتحرك دولي لإيقاف تركيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة مجلس الأمن الدولي ودول حوض المتوسط بالتدخل لمواجهة ما وصفته بـ”الأطماع التركية” مطالبة إياها بـ”كبح جماحها وحلمها القديم في استعادة نفوذها بالمنطقة زمن الدولة العثمانية”.

وقال البيان إن تركيا أصبحت طرفا رئيسيا في تهديد مصالح الشعب الليبي ومعرقلا لقيام الدولة عبر تدخلاتها بإمداد المجموعات المسلحة التابعة للوفاق بالسلاح، وتماديها مؤخرا بتوقيع مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية، مشيرا إلى أن حكومة السراج غير مخولة بتوقيع هذه الاتفاقيات ما يجعلها “باطلة” حسب وصف البيان.

وأضاف البيان أن تركيا تستغل ما وصفته القيادة العامة بــ “الموت السريري لحكومة الوفاق” لتحقيق أطماعها بالمنطقة مشددا على أن الاتفاق لن يشكل أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نظرية اردوغان لترسيم الحدود البحرية مع الدول التى لا توجد معها حدود بحرية مشتركة بتفكرنى بمسرحية عادل امام فى مسرحية شاهد ماشفشى حاجة لما طلبوا منه دفع فاتورة التليفون لا يرفعوا العدة وهو ماعندوش تليفون فراح يدفع لانه خايف على العدة . فاتفاق السراج واردوغان وهمى وغير موجود مثل عدة عادل امام فى المسرحية

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