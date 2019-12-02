الحلو يزور مصراتة على رأس وفد من الأمم المتحدة

أخبار ليبيا24

زار نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، مدينة مصراتة يوم الأحد على رأس وفد يضم كل من مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لدعم الانتقال إلى اتفاق سياسي شامل وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا ومكتب دعم التنسيق في الأمم المتحدة في ليبيا.

ووفقًا لمكتب الإعلام بالبعثة الأممية؛ فقد استهل الحلو والوفد المرافق زيارتهم إلى مصراتة باجتماع مع ممثلين عن المجلس البلدي للمدينة واستمعوا لشرح وافٍ حول الأوضاع الإنسانية والتحديات في تقديم الخدمات الأساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة في ظل تزايد أعداد النازحين واللاجئين والمهاجرين ما نتج عنه من ضغوط في كل القطاعات.

وأعرب الحلو عن سعادته لزيارة مدينة مصراته كونها الزيارة الأولى منذ توليه لمهامه الاممية الجديدة بليبيا وشدد على أهمية تقوية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والبلديات وبالتنسيق التام مع الوزارات والأجهزة المختصة.

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