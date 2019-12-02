الرئاسة القبرصية: عقوبات أوروبية على تركيا بسبب الاتفاقية مع ليبيا‎

قال المتحدث باسم الرئاسة القبرصية ” برودروموس برودرومو ” إن دول الاتحاد الأوروبي تتضامن مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية بسبب مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا مع حكومة الوفاق الليبية.

وأكد “برودرومو” في تصريحات صحفية الأحد، أن عقوبات أوروبية ستطبق ضد أشخاص ومؤسسات تركية بسبب الانتهاكات التي قال إنها تشوه الجغرافيا وتنتهك القانون الدولي وتخلق التوتر في المنطقة.

كما أكد أن المجلس الأوروبي سيقوم بدوره إزاء هذه الانتهاكات التركية، مضيفا أن اليونان باعتبارها عضوا في حلف الناتو ستقوم بطرح هذه الانتهاكات التركية خلال قمة الحلف في لندن.

واعتبر أن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا وهذا انتهاك لحقوق الدول المشاطئة في المنطقة وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانين البحار التابعة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه المذكرة ليس لها أي أثر قانوني، لافتًا إلى أن الرئيس القبرصي وحكومته ينسقان بشكل كامل مع الدول الأخرى من بينها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة القبرصية ستحمي الحقوق المشروعة للدول المجاورة منها اليونان ومصر.

وأوضح أن حكومة بلاده استجابت بالشكل الجيد لهذا التحرك عبر خطاب مكتوب للأمم المتحدة، متوقعا أن تقوم الأمم المتحدة بدورها المنوط بها إزاء هذه الانتهاكات.

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