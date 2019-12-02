العوامي : زيارة لجنة اعادة المهجرين الى مصر ناجحة وهذه نتائجها

قال مدير مكتب الإدارة العربية بديوان وزارة الخارجية بنغازي بالحكومة المؤقتة وعضو لجنة الخارجية ببرنامج اعادة المهجرين الاستاذ على العوامي لبوابة افريقيا الاخبارية ان لجنة اعادة المهجرين الليبيين بالخارج انهت زيارة مثمرة الى جمهورية مصر العربية التقت فيها مع الدكتور على الاحول رئيس مجلس ادارة الجمعية الليبية للمهجرين بالقاهرة وبالاتحاد العام للطلبة الليبيين و بعدد من المهجرين وبحثت تنسيق الجهود لاعادة المهجرين الليبيين الى ارض الوطن .

واوضح العوامي ان رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني واستجابة للاوضاع الانسانية التى يعيشها كثير من المهجرين الليبيين بالخارج عقد جلسات تشاورية وبالتنسيق مع وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج ووزيرة الشؤون الاجتماعية د فتحية حامد تم وضع برنامج للعودة يتضمن توفير سكن ومنحة شهرية لمدة عام كامل في نطاق سلطة الحكومة المؤقتة وتسوية مرتبات من توقفت مرتباتهم واعادتهم الى اعمالهم .

واشار العوامي الى ان وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج التقى عدد من العائلات الليبية المهجرة بمصر واطلع عن كثب على الظروف التى تعيشها تلك العائلات.

وقال العوامي لبوابة افريقيا الاخبارية ان جهود اللجنة بمصرقد اثمرت حتى الان في التواصل مع 125 عائلة في القاهرة و 117 عائلة في الاسكندرية تم الاتفاق لعودتهم الى ارض الوطن منوها الى ان عمل اللجنة لازال قائما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا