محاضرة توعوية حول اللشمانيا بمركز باب درنة في طبرق

نظم مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ محاضرة توعوية حول «اللشمانيا»، بقاعة المركز اليوم الإثنين، ألقاها الدكتور حسن الدمنهوري رئيس قسم علوم البيئة بجامعة طبرق، والدكتورة إيمان المنفي أخصائي جلدية عامة بمركز باب درنة.

وحسب المكتب الإعلامي للمركز فإن المحاضرة تركزت في عدة محاور أهمها التعريف بمرض اللشمانيا وأسبابه وأعراضه وكيفية الوقاية منه وتضمنت عرضاً توضيحياً عن كيفية تعزيز الجانب الوقائي منه ومنع انتشاره.

ولفت المكتب إلى توزيع مطويات توعوية على الحاضرين تتضمن التعريف بمرض اللشمانيا وسُبل الوقاية منه، إذ تم إعطاء الفرصة للحاضرين لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم للرد على تساؤلات الحضور.

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ووفق مصادر طبية، فإن مرض «اللشمانيا» ينتشر جراء لسعة ذبابة صغيرة جدًا يصعب رؤيتها بالعين المجردة تُسمى «ذبابة الرمل» وهي الذبابة التي تحمل «الطفيل» المسبب للمرض، الذي يؤدي إلى «تقرحات جلدية» تشوه الجلد إذا لم تتم معالجته.

وقد يتسبب المرض في إصابات داخلية أخطر، إذ تصاب الذبابة بالعدوى عندما تلسع حيوانا مصابا باللشمانيا كالقوارض أو الكلاب، وهكذا تنشر الذبابة المرض عند لسعها البشر أو الحيوانات الأخرى، كما ينتقل المرض عن طريق نقل الدم أو عند استخدام الإبرة الطبية الملوثة.

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