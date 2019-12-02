ضبط نيجيري وسودانيين اثنين مصابين بالإيدز بطبرق

أخبار ليبيا 24 –خاص

قال رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق عقيد إبراهيم محمد الأربد إن عناصر الجهاز ألقوا القبض على 3 مهاجرين غير شرعيين مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وأوضح الأربد، لأخبار ليبيا24، أن المضبوطين عامل نيجيري حداد مهاجر غير شرعي يعمل منذ 10 سنوات بالمنطقة الصناعية في طبرق مصاب بالإيدز، وبنفس المنطقة تم ضبط سودانيين مصابين بنفس المرض.

وذكر الأربد، أن جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية بطبرق رحّل 34 مهاجرا من الجنسيات المصرية والسودانية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بينهم 3 سودانيين مصابين بالإيدز والبقية مصابين بالوباء الكبدي ما بين مصري وسوداني وتم ترحيلهم عن طريق الفرع بطبرق.

كما أكد الأربد، أن الأجهزة الأمنية بطبرق ضبطت 834 عامل من مختلف الجنسيات.

وأوضح، أنه خلال الشهور الماضية قام جهاز مكافحة الهجرة بطبرق بترحيل 358 مهاجر من الجنسيات المصرية والسودانية والتشادية والجزائرية وواحد فلسطيني منهم 33 مصابا.

وقال إن من بين المصابين، 12 مصريًا مصابًا بوباء الكبد وعدد 22 سودانيًا منهم 17 شخصًا مصاب بالتهاب الكبد و5 سودانيين مصابين بالإيدز.

وذكر، أن الفرع تواجهه صعوبات كثيرة في ترحيل المهاجرين المصريين والسودانيين، بسبب عدم وجود الإمكانيات داخل مركز الإيواء.

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