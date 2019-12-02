منظمات مدنية تطلق «أسبوع التطوع» في بني وليد

أطلق عدد من منظمات المجتمع المدني في بني وليد، اليوم الإثنين، حملة تطوعية تحت شعار «أسبوع التطوع في بني وليد» بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر.

وقال العضو المشرف على الحملة، سامي التومي لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة ستستمر لمدة أسبوع وتهدف إلى التوعية بأهمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع والسعي من أجل إيجاد بيئة نظيفة وآمنة.

وأضاف التومي أن الحملة انطلقت ابتداء بالمركز الصحي وسط المدينة، الذي شهد أعمال نظافة وطلاء وتزيين لساحته الأمامية، بالإضافة إلى عملية تشجير أمام مقر المركز الصحي.

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