أثينا تهدد بطرد السفير الليبي إذا لم يكشف عن الاتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق

على خلفية الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين ليبيا وتركيا الأسبوع الماضي، دعت اليونان الإثنين على لسان وزير خارجيتها نيكوس ديندياس السفير الليبي في أثينا للكشف عن تفاصيله، مهددة بأنه في حال “لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد”.

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