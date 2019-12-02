أثينا تهدد بطرد السفير الليبي إذا لم يكشف عن الاتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق

على خلفية الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين ليبيا وتركيا الأسبوع الماضي، دعت اليونان الإثنين على لسان وزير خارجيتها نيكوس ديندياس السفير الليبي في أثينا للكشف عن تفاصيله، مهددة بأنه في حال “لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد”.
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كل المصايب التي تحصل لليبيا من وراء رؤوس المصاريت – اي مصيبة تحصل لليبيا وخاصة للجهة الغربية العاصمة طرابلس من وراها تجار مصراته …. الان بنغازي يستعدون لدخول لطرابلس ليس حبا لطرابلس – بل للسيطرة على البنوك والإذاعات والمدارس والتعليم والصحة والاستثمارات والاصلاحات – وتخصيصها للجيش والبرلمان – والشعب الليبي مازال يدافع عن الدولة المستقلة المدنية التي تحتوي الوطنيين الليبيين – لماذا الجيش لم يفكر بدخول مصراتة مثلا …؟!!! سوْال يطرح نفسه …. لماذا يستخدم الطيران في قصف مصراتة ولا يدخل لمصراتة قبل طرابلس …؟؟! حتى جغرافيا مصرا اقرب لبنغازي من طرابلس . … العملية عملية اطماع الجيش وقيادته حفتر وأبناءه في السيطرة على البنك المركزي لطرابلس – ودفع الديون في الاْردن وروسيا وغيره – وهذا ليس في الصالح العام للاصلاحات التي أقيمت في العاصمة و التي ستذهب ادراج الرياح …. بمجرد دخول الجيش لطرابلس .
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