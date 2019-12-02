انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإيدز بدرنة

احتضنت كلية الطب بجامعة عمر المختار الكائنة بحي باب طبرق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، وقام الأطباء الاختصاصيون بتقديم محاضرات حول مرض نقص المناعة المكتسبة.

وانطلقت ندوة بالمناسبة تحت إشراف قسم الباطني بمستشفى الوحدة وبالتعاون مع كلية الطب البشري، كما استهدفت العاملين بالمجال الطبي بالمستشفى وأطباء الامتياز والسنة الخامسة.

استمرت الندوة لمدة أربع ساعات تخللتها ورش عمل وحلقات نقاش حول التعريف بالمرض وأسبابه وكيفية مكافحته تزامنا مع أول يوم دراسي وتوزيع الطلبة على القاعات الدراسية وتعريفهم باللوائح والقوانين الكلية والمناهج الدراسية.

ويعد التعريف بمرض الإيدز وطرق علاجه والوقاية منه يعتبر خطوة أساسية لرفع درجة الوعي عند المواطنين وضرورة أخذ الحيطة اللازمة لتجنب الإصابة به.

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