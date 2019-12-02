القافلة السياحية الليبية تصل آخر محطاتها على المحيط الأطلسي

وصلت الى العاصمة السنغالية داكار اليوم الاثنين القافلة السياحية البرية القادمة من ليبيا، بعد أكثر من 21 يوما منذ انطلاقتها من العاصمة طرابلس .

وقال خالد محمد الدرديرة منسق القافلة ومدير شركة الجوارح للخدمات إن القافلة وصلت اليوم الى دكار بعد رحلة شاقة مرورا بأربع دول هي تونس والجزائر وموريتانيا والسنغال.

وأضاف الدرديرة في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية أن القافلة تستعد للعودة الى ليبيا عبر نفس الطريق الذي سلكته في رحلة الذهاب مرورا بالدول الأربعة.

ونوه الدرديرة بكرم الاستقبال الذي حظيت به القافلة عبر جميع محطاتها ،مشيدا بروح التضامن والمسؤولية التي ميزت طاقم القافلة.

وثمن الدرديرة عاليا الجهود التي قام بها السفير الليبي في نواكشوط والقائم بأعمال السفارة الليبية في السنغال من أجل انجاح هذه الرحلة،وطذلك الجهود القيمة للدرك الموريتاني الذي رافق الرحلة منذ دخولها الحدود الموريتانية وحتى مغادرتها السنغال.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا