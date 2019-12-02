مواصلة أعمال إزالة العشوائيات في ترهونة

وصلت أعمال لجنة إزالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط ببلدية ترهونة مراحلها الاخيرة.

وشرعت اللجنة منذ أسابيع في تنفيذ العمل المكلفة بها من أجل ازالة كافة المباني العشوائية والمخالفة للقانون لفتح مسارات جديد وجزر دوران فضلا عن إنشاء حدائق ومحطات للسيارات بالمدينة نتيجة الازدحام الشديد في الحركة المرورية داخل بلدية ترهونة حسب ما أفاده رئيس اللجنة محمود جمعة.

يشار إلى أن اللجنة قد بدأت مرحلتها الثالثة حيث تمت إزالة المباني العشوائية ومنتهية الصلاحية والخارجة عن المخطط والتي صدر قرار بخصوصها منذ سنة 1980 وتم تعويض كل الأهالي الذي شملهم قرار الهدم.

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