اختطاف مهندس نفطي بإحدى بوابات مصراتة

أفاد مصدر أمني باختطاف المهندس صلاح إسكينيد في إحدى بوابات مدينة مصراتة أثناء عودته من مدينة الزاوية رفقة ابن اخيه طاهر فرج اسكينيد، حيث كان في طريقه لإجراء مقابلة للأخير بمعهد النفط الزاوية.

فيما أفاد المصدر بأن الشاب صلاح اسكينيد شاب مدني ولا يحمل أي صفة عسكرية، مضيفا أنه أحد مستخدَمي حقل البيضاء النفطي، ولا يملك أية عداوات ولم يخوض غمار أي تجربة سياسية. واصفا ما حدث بــ”الجرم وتصرف غير مسؤول”.

فيما لايزال مصير المخطوف مجهولا حتى كتابة هذا الخبر فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه ولم يتم تقديم أي تفاصيل عن الحادثة.

يشار إلى أن رئيس جامعة الزيتونة بترهونة الدكتور “عبد الفتاح المالطي”، ورفيقه “أحمد مسعود” المسجل العام للجامعة كانا قد تعرضا للاختطاف قبل 3 أسابيع على طريق سرت – الجفرة، عندما كانا في طريقهما إلى مدينة بنغازي في زيارة عمل لمتابعة بعض الاجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، وقامت باختطافهما مجموعات مسلحة تابعة لمدينة مصراتة.

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