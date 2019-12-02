ليبيا: مسرح صراع روسي أمريكي؟

يستضيف حكيم بالطيفة في برنامج وجها لوجه من واشنطن السيد بشاّر جرار الكاتبُ والمحلل السياسي ومن موسكو السيد رامي القليوبي الأستاذ بكليةِ الاستشراف بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو للتوقف عند إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن تدفق الأسلحة إلى ليبيا من كل جهة و”التوتر” الناشىء بين واشنطن وموسكو يعقدّان تسوية النزاع في هذا البلد..

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