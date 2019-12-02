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ليبيا: مسرح صراع روسي أمريكي؟

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف حكيم بالطيفة في برنامج وجها لوجه من واشنطن السيد بشاّر جرار الكاتبُ والمحلل السياسي ومن موسكو  السيد رامي القليوبي الأستاذ بكليةِ الاستشراف بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو للتوقف عند إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن تدفق الأسلحة إلى ليبيا من كل جهة و”التوتر” الناشىء بين واشنطن وموسكو يعقدّان تسوية النزاع في هذا البلد..  

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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  • بالرغم من هذه القناة ممولة من قطر ومذيعها خروف مستفز الا ان ضيوف الحلقة شخصيات محترمة وخاصة من واشنطن قال كلاما رائعا يؤكد ان الروس والامريكان اتفقوا ضد تركيا وان ساعة الصفر لتحرير ادلب بات وشيكا

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