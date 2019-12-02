غرفة عمليات الكرامة:القوات المسلحة تسيطر على أغلب منطقة الزيارة وتقهقر الميليشياوي بادي وعصابته إلى القويعه على الطريق الساخلي
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غرفة عمليات الكرامة:القوات المسلحة تسيطر على أغلب منطقة الزيارة وتقهقر الميليشياوي بادي وعصابته إلى القويعه على الطريق الساخلي
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واضح انتصارت الجيش الوطنى الكبيرة فى كل المحاور ووصول الجيش الى مشروع الهضبة وقرب دخوله ابوسليم الداعم للجيش الوطنى سيعتبر مرحلة حاسمة فالجيش قريب من معقل غنيوة فى غابة النصر القريب من الهضبة وبالتحديد بعد مسجد وسوق ابوسليم ولو تقدم نحو حى الاكواخ مرورا بمعهد ابوسليم سيتقاطع مع محور طريق المطار ومحور السوانى سيؤدى الى الطريق الساحلى غرب طرابلس مع التقدم ااموجود فى الخبر من ناحية الساحلى من ناحية الشرق سيتم محاصرة طرابلس من جميع الجهات على طريقة درنة حتى تسقط المليشيات ويسلم السراج لعشماوى مع هشام عشماوى
الحرب هذ بينت من هو الليبي الحقيقي والغيور على وطنه وبينت من هو الخائن المندس بين الليبيين وهو اصوله تركية من عهد السلاطين الغزاة فلما قربه صهد الجيش والرجال المخلصين للوطن راح يجري باحثا على النجده من سيده اردوغان الحقير ولكن مهما فعل الكلب السراق وزمرة الاخوان الجيش منتصر بعاون الله لانه يدافع على ليبيا وشرف وكرامة ليبيا ويريد ان يرى المواطن الليبي عايش معزز مكرم محترم في وطنه ويريد ان تكون لليبي كرامة وقيمة في مطارات ومنافذ العالم والحمد لله هذه الحرب كشفت المستور وبانت حقيقة كل ليبي شريف يريد الامن والأمان للوطن.
مستحيل المليشيات تستطيع بناء دولة ولكم في الصومال وأفغانستان عبرة والعالم كله عنده جيش وشرطة وقضاء نزيه يحمي حقوق المواطن. ضريبة الوطن باهظة ودماء الشرفاء واجد عزيزة علينا ولكن النصر من عند الله وبعاون الله ليبيا سوف تتعافا وتصبح دولة بكل المعايير لان بها رجال شرفاء قارعوا الإرهاب والعصابات الاجرامية أما السراق وباساغا والزمرة الفاسدة سوف يهربون الى بلاد العواهر ويحتمون بسيدهم اردوغان الاخونجي ويعيشون في خمارات إسطنبول وانقرة ويوم يطيح حكم اردغان سوف تسلمهم تركيا لليبيا وسوف ينالون عقابهم وسرقة أموال الشعب ودعاء الفقراء والمساكين يلعنهم مدى التاريخ.
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