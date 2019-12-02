غرفة عمليات الكرامة:القوات المسلحة تسيطر على أغلب منطقة الزيارة وتقهقر الميليشياوي بادي وعصابته إلى القويعه على الطريق الساخلي

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