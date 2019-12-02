العدالة والتنمية التركي: موقفنا تعزز بخصوص أنشطة التنقيب شرقي المتوسط عبر الاتفاقية مع ليبيا

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن موقف تركيا تعزز بخصوص أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط عبر اتفاقية شرق البحر المتوسط التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق.

وأكد جليك خلال مؤتمر صحفي اثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب بالعاصمة أنقرة أن اعتراض اليونان وقبرص الرومية ومصر، على الاتفاقية لا معنى له.

وأضاف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، عززت حماية حقوق ومصالح بلاده شرقي المتوسط.

وأوضح جليك أن هذه الاتفاقية التاريخية تشير إلى أن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة شرقي المتوسط”.

وشدد المتحدث باسم الحزب أن تركيا لن تتراجع ولن تتنازل إطلاقا عن حماية حقوقها وحقوق أشقائها في جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أنه “لا يوجد أدنى شك في تطابق اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة مع ليبيا، مع القانون الدولي”.

وأشار جليك إلى أن اليونان وقبرص الرومية ومصر تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على تركيا، وحصرها ضمن نطاق محدد شرقي المتوسط، عبر بناء جدار أمام تركيا، مؤكدًا أنه عبر هذه الاتفاقية مع ليبيا تم هدم هذا الجدار قانونيا.

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقع في 27 نوفمبر المنصرم مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

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