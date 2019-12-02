المحجوب : الجيش لن يترك ليبيا للأتراك

أكد العميد خالد المحجوب، مدير “إدارة التوجيه المعنوي” بالجيش الوطني الليبي أن “الجيش لن يترك ليبيا للأتراك”، مهما قدمت أنقرة من دعم عسكري لقوات الوفاق، أو سياسي لتنظيم الإخوان.

واعتبر العميد المحجوب ـ في تصريحات لقناة “العربية” الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها بين تركيا وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، “تكشف عن طموح تركي للتوسع في إفريقيا وفي المتوسط”، مضيفا أن تركيا “لن تترك ليبيا وستحاول بقدر الإمكان التوغل فيها، لأنها ترى فيها مصدر مهم للأموال”.

وشدد المحجوب على أن الجيش الوطني الليبي “سيدافع عن سيادة البلاد ومحاولات نهب ثرواتها، ولن يهاب تركيا ولا غيرها”.

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