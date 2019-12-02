إطلاق المهندسة إيمان القماطي بعد تبرئتها من تهمة الارتباط بـ«داعش»

أطلقت المهندسة أيمان ضو القماطي، من سجن تابع للاستخبارات في مصراتة، ووصلت إلى منزلها الليلة، بعد تبرئتها من «تهم الارتباط بتنظيم داعش الإرهابي».

وقال مصدر مقرب لعائلة القماطي في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن إطلاق إيمان جاء بأمر من النائب العام والجهات ذات العلاقة، بعد تبرئتها من التهم الخاصة بـ«ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي».

وأوضح أن الحي الثاني في سرت -محل إقامة إيمان القماطي- شهد إطلاق الزغاريد والأعيرة النارية، احتفالا بإطلاقها.

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وفي الرابع من سبتمبر الماضي، ألقت قوة عسكرية تابعة لجهاز المكافحة الوسطى، يرافقها عدد من السيدات بالشرطة النسائية، القبض على إيمان بتهمة التعاون مع تنظيم داعش، الذي قتل أباها في العام 2016.

وقالت مصادر بالمدينة لـ«بوابة الوسط»، إن قوات الأمن داهمت منزل المرحوم ضو القماطي بعد صلاة الفجر، وقامت باعتقال إيمان، بأمر من النائب العام، مشيرة إلى أن «المهندسة إيمان متهمة بتحويل أموال لأحد أفراد العائلة من المطلوبين لاتهامه بالانضمام لتنظيم داعش، ولها اتصالات معه عبر جهاز هاتف الثريا، إذ تمت مراقبتها من الجهات ذات العلاقة».

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