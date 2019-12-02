المهندسة إيمان القماطي تصل الى سرت بعد تبرأتها من تهمة الارهاب

أكدت مصادر عائلية وصول المهندسة إيمان القماطي الى منزل ذويها في مدينة سرت بعد تبرئتها من تهمة الارتباط بـداعش.

وقالت المصادر إن القماطي تم الافراج عنها صباح أمس الاثنين بعد مكوثها لفترة في سجن تابع للاستخبارات في مصراتة بتهمة الانتماء لداعش،قبل أن يبرأها القضاء.

وأضافت المصادر أن الحي الذي تقيم فيه القماطي في سرت شهد مساء الاثنين اقامة حفل بمناسبة الافراج عنها ،تخلله اطلاق زغاريد وأعيرة ناريه ابتهاجا بالافراج عنها .

وكانت القماطي التي قتل والدها على يد تنظيم داعش قد واجهت تهما بالتواطئ مع التنظيم بعد اجرائها لدراسة عن ارتباط تنظيم داعش في سرت بكتائب مصراتة.

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