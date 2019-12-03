“الحلو”: لايزال المدنيون في ليبيا يدفعون ثمن النزاع

أدان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا “يعقوب الحلو” ، الغارات الجوية التي وقعت على مدار الأيام الماضية في أنحاء متفرقة من ليبيا والتي تسببت في مقتل المزيد من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء حسب ماجاء في منشور رسمي للحلو على موقع مكتب المنسق .

وقال الحلو في تصريحه إنه “لايزال المدنيون في ليبيا وخاصةً الأطفال يدفعون الثمن الأعلى نتيجة لنزاع لم يبدأوه ولا يريدونه” وأضاف الحلو أنه يشعر بالصدمة بسبب هذه الهجمات التي تشكل حسب وصفه “انتهاكاً صارخاً آخراً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان” .

وكرر الحلو في ختام تصريحه دعوته للجميع الالتزام بمسؤليتهم تجاه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ويجب وقف الهجمات فوراً ضد المدنيين والعاملين في مجال الصحة والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس”.

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