بعد تداول الفيديو..القبض على صاحب مقطع تدخين الطفل للممنوعات

أخبار ليبيا24

أعلن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي عن ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يقدم الممنوعات لطفل لما يتجاوز الرابعة من عمره.

وأكد الفرع عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أعضاء فرع مكافحة المخدرات بنغازي ضبطوا هذا الشخص ويتم الاستدلال معه داخل مقر الفرع.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو عبر البث المباشر لأحد الأشخاص معه طفل صغير في سن لم يتجاوز أربعة سنوات من العمر يقوم بتدخين سيجارة يشتبه في كونها مواد مخدرة.

ولقى الفيديو ردود فعل كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين هذا الفعل الذي اعتبروه جريمة لابد من محاسبة مرتكبها.

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