“لمة الأجواد” في العجيلات

تقرير|218

استضافت منطقة “الجديدة” في مدينة العجيلات مهرجان “لمة الاجواد” للفروسية الشعبية، حيث توافد العديد من الأعقاد من مختلف المدن الليبية للمشاركة بهذا الحدث المتميز بحضور اللجنة التسييرية للبلدية وكافة الأجهزة الإدارية والأمنية بالمدينة.

تسابق الفرسان وقدموا عروضاً في الفروسية الشعبية ونصبت “بيوت الشعر” وقُدمت عروض المقتنيات الشعبية وتخلل المهرجان قصائد الشعر الشعبي التي أبهرت الحضور .

كما قدمت اللجان المشرفة على المهرجان وكل الفرسان المشاركين إشارة واضحة للعالم تؤكد صفاء القلوب وروح المصالحة الوطنية وتحث على الحب والسلام وتهدف لبناء جسور التواصل من غير مصالح وتدعم التطوير والبناء وتحاول بعث رسائل للمتصارعين على السلطة مفادها كفانا دماء بين أبناء الوطن الواحد.

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