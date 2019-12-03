تركيا تعلن عن إجراءات جديدة بشأن “الفيزا السياحية”

أصدرت دائرة الأجانب التابعة لوزارة الداخلية التركية إجراءات جديدة بشأن “الفيزا السياحية”، مؤكدةً نيتها إيقاف تجديد الإقامة السياحية لحملتها من جميع الجنسيات، ابتداء من مطلع العام القادم 2020.

ونقل موقع “تركيا الآن” عن مصادر مطلعة، أن القرار صحيح، وسيتم تطبيقه مطلع العام القادم، حيث تشمل الاجراءات الجديدة إجبار حملة الإقامة السياحية للخروج من تركيا لمدة عام كامل، وبعدها التقديم على “الفيزا” واستصدار إقامة سياحية جديدة مدتها سنة لا يتم تجديدها، أي أن حاملي الإقامة السياحية لن يستطيعوا بعد تاريخ 01-01-2020 تجديد إقاماتهم، إلا في حال استبدلوها بنوع آخر من الإقامات (إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية).

وتمتعت الإقامة السياحية في تركيا بإجراءات تجديد سهلة يتبعها حامل الإقامة بشكل سنوي، فيما تنقسم الإقامات في تركيا لعدة أنواع: سياحية، وإقامة الطالب، وإقامة العمل والإقامة العقارية والعائلية والإنسانية.

المصدر: وكالات

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