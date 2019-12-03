ودَّان.. المعرض التراثي لمهرجان “طوزة”

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احتضن معهد المهن الشاملة في مدينة ودان أولى مفردات النسخة الثانية من مهرجان “طوزة” -للفروسية والتراث والشعر الشعبي – وتمثلت في معرض للمقتنيات والأزياء والأكلات الشعبية التي تشتهر بها ودان .

قدمت بعض الفتيات مع عدد من الصبية لوحات غنائية من فنون تراث المنطقة من الأغاني والأهازيج التي يتغنى بها في الأفراح.

وأكدت “فاطمة التاجوري” المنسقة والمشرفة بجمعية ودان للتراث والسياحة، على حرصهم على إقامة هذا المهرجان بشكل مستمر كل عام .

فيما أفاد “عبدالحفيظ حفاظ” رئيس نادي الحرية للفروسية بودان، أن إقامة فاعليات الفروسية والميز الشعبي ستكون مساءً بالملهاد الجديد للخيول والذي أعد خصيصاً لهذا الحدث بمشاركة عدد من فرسان أندية الفروسية على مستوى بلدية الجفرة.

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