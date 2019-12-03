مجلس الأمن يدعو لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الأردن والإمارات وتركيا بارتكاب انتهاكات متكررة.

وحث المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا على “عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه” وعبر عن قلقه “من التدخل المتزايد للمرتزقة”. ويكون الاتفاق على مثل هذه البيانات بالإجماع، حسب “رويترز”.

وقال دبلوماسيون إن المجلس “دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة” لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت.

وقال خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكوا مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ورجحوا بشكل كبير أن طائرة هجومية أجنبية مسؤولة عن هجوم أسقط قتلى على مركز لاحتجاز المهاجرين.

وقالت الإمارات إنها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون في تقرير سري من المقرر أن ينشر هذا الشهر “نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية