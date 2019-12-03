ضبط تشكيل امتهن بيع المخدرات في بنغازي

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي، تشكيلا عصابيا امتهن الإتجار في المخدرات بمصيف النيروز.

ووردت المعلومات إلى القسم بإتجار ثلاثة أشخاص في المواد المخدرة «الحشيش وحبوب الهلوسة»، وقد اتخذوا أحد شاليهات المصيف وكرا لهم، حيث تم مداهمته، والقبض عليهم وهم في حالة سكر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وعثر بحوزتهم على سلاح ناري، وست خزن، و17 طلقة، و61 قطعة حشيش، وسبع أشرطة «ترامدول»، و27 قرص، وكميات من أقراص «بترل»، وقنبلتان يدويتان نوع «رمانة»، وكذلك مبلغ مالي 175 دينارا، وزجاجة نصف لتر من الخمر محلي الصنع، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وأحيلوا إلى جهات الاختصاص.

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