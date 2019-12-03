أردوغان: اتفاقيتنا مع الوفاق ستُحال للبرلمان للمصادقة عليها والبدء في تطبيقها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أردوغان: اتفاقيتنا مع الوفاق ستُحال للبرلمان للمصادقة عليها والبدء في تطبيقها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
اثبت انك حمار فليبيا لها برلمان معترف به دوليا واعلن رفضه لهذه الخزعبلات ولا شغل بلطجة عموما الرد عليك سيقطع لسانك عندما ترى كلابك غذاء لحيتان البحر ويسحلك الشعب التركى فى الشارع بعد الربيع التركى القادم لا محالة ضد هذا المحتال المزور لشهادته الجامعية ولا يحق له الترشح للانتخابات الرئاشيى التركية اصلا
بعد ما يصادق عليها البرطمان التركى امسح بها مؤخرتك لانها مرفوضة من البرلمان الذى كلف الجيش الوطنى بالقضاء على الارهاب واى خائن او عميل ستقطع رفبتك ولن تنفعه مثلما لم تنفع احد فى مصر والسودان والشباب الذى اغويته فى مصر اعدم وانت لم تفعل له اى شئ وفى السودان البشير فى السجن مع انه باع لك جزيرة سواكن واستردها الشعب وكذلك جيش ليبيا سيقطع لسانك ويجلسك على خازوق لن تنساه
المضحك ان ادلب التى تقع على الحدود التركية سيتم تحريرها بالكامل من مليشيات اردوغان المسماه الجيش الحر ولا يستطيع هذا الكلب ان يحميهم فمابالك فى مكان بعيد مثل ليبيا حيث الامن القومى العربى وبالطبع من قال ان تحرير ادلب بات وشيكا احد المحللين من واشطن على قناة فرنسا 24 الموالية للاخوان كمان انتهى الدرس ياردوغان فهو يحاول التغطية على فشله فى تركيا بفشل جديد فى ليبيا واقصى ما سيفعله ارسال المقاتلين الفارين من ادلب ليكون ذلك مبررا للتدخل الروسى فى ليبيا لسحق جبهة النصرة فى ليبيا والامريكان بحجة داعش وحول الامعة السراج ليبيا لساحة صراع بين الكبار اشعلها الفأر التى لكنه فى النهاية يحصل على خازوق كبير لهذا نرى صمت امريكى روسى على ما يحدث حتى ينقضوا فى الوقت المناسب للسيطرة على ثروات ليبيا وطرد المجنون اردوغان الذى يستخدموه ككلب صيد وهم يحصلوا على الفريسة
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