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أردوغان: اتفاقيتنا مع الوفاق ستُحال للبرلمان للمصادقة عليها والبدء في تطبيقها

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أردوغان: اتفاقيتنا مع الوفاق ستُحال للبرلمان للمصادقة عليها والبدء في تطبيقها

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اثبت انك حمار فليبيا لها برلمان معترف به دوليا واعلن رفضه لهذه الخزعبلات ولا شغل بلطجة عموما الرد عليك سيقطع لسانك عندما ترى كلابك غذاء لحيتان البحر ويسحلك الشعب التركى فى الشارع بعد الربيع التركى القادم لا محالة ضد هذا المحتال المزور لشهادته الجامعية ولا يحق له الترشح للانتخابات الرئاشيى التركية اصلا

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  • بعد ما يصادق عليها البرطمان التركى امسح بها مؤخرتك لانها مرفوضة من البرلمان الذى كلف الجيش الوطنى بالقضاء على الارهاب واى خائن او عميل ستقطع رفبتك ولن تنفعه مثلما لم تنفع احد فى مصر والسودان والشباب الذى اغويته فى مصر اعدم وانت لم تفعل له اى شئ وفى السودان البشير فى السجن مع انه باع لك جزيرة سواكن واستردها الشعب وكذلك جيش ليبيا سيقطع لسانك ويجلسك على خازوق لن تنساه

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  • المضحك ان ادلب التى تقع على الحدود التركية سيتم تحريرها بالكامل من مليشيات اردوغان المسماه الجيش الحر ولا يستطيع هذا الكلب ان يحميهم فمابالك فى مكان بعيد مثل ليبيا حيث الامن القومى العربى وبالطبع من قال ان تحرير ادلب بات وشيكا احد المحللين من واشطن على قناة فرنسا 24 الموالية للاخوان كمان انتهى الدرس ياردوغان فهو يحاول التغطية على فشله فى تركيا بفشل جديد فى ليبيا واقصى ما سيفعله ارسال المقاتلين الفارين من ادلب ليكون ذلك مبررا للتدخل الروسى فى ليبيا لسحق جبهة النصرة فى ليبيا والامريكان بحجة داعش وحول الامعة السراج ليبيا لساحة صراع بين الكبار اشعلها الفأر التى لكنه فى النهاية يحصل على خازوق كبير لهذا نرى صمت امريكى روسى على ما يحدث حتى ينقضوا فى الوقت المناسب للسيطرة على ثروات ليبيا وطرد المجنون اردوغان الذى يستخدموه ككلب صيد وهم يحصلوا على الفريسة

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