“باشاغا”  يبحث آليات تنفيذ الخطط الأمنية بطرابلس

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اجتماعًا أمس الاثنين، لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية وحلحلة عدد من العراقيل التي تواجه تنفيذ الخطط الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، تداعيات الحرب في العاصمة طرابلس وما نتج عنها من قتل وتدمير وترويع للآمنين.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت ومدير مديرية أمن طرابلس ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير مكتب وزير الداخلية ورئيس مكتب المعلومات والتوثيق ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

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