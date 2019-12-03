تبرئة المهندسة القماطي من تهمة الارتباط بداعش.. ووصولها إلى مدينة سرت

أكدت مصادر عائلية وصول المهندسة إيمان القماطي إلى منزل ذويها في مدينة سرت بعد تبرئتها من تهمة الارتباط بـداعش.

وقالت المصادر إن القماطي تم الإفراج عنها صباح أمس الاثنين بعد مكوثها لفترة في سجن تابع للاستخبارات في مصراتة بتهمة الانتماء لداعش،قبل أن يبرئها القضاء.

وأضافت المصادر أن الحي الذي تقيم فيه القماطي في سرت شهد مساء الاثنين إقامة حفل بمناسبة الإفراج عنها ،تخلله إطلاق زغاريد وأعيرة ناريه ابتهاجا بالإفراج عنها .

وكانت القماطي التي قتل والدها على يد تنظيم داعش قد واجهت تهما بالتواطؤ مع التنظيم بعد إجرائها لدراسة عن ارتباط تنظيم داعش في سرت بكتائب مصراتة.

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